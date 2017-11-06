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Galatasaray, Rıdvan Dilmen'e dava açıyor

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Galatasaray, Rıdvan Dilmen'e dava açıyor
G.Saray Kulübü, Rıdvan Dilmen'in "Kanunsuz bir şey yaptılarsa bilemem" şeklindeki sözlerinden dolayı dava açacaklarını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol adlı programda transferlerin yapılış şekliyle ilgili yaptığı yorum hakkında resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

DAVA AÇILACAK

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in 4 Kasım 2017’de NTV’de yayınlanan “Yüzde Yüz Futbol” Programı’nda sarf ettiği ve kanunsuzluk iması taşıyan sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Galatasaray Spor Kulübü"

KANUNSUZ BİR ŞEY YAPTILARSA BİLEMEM DEMİŞTİ

Spor yorumcusu Dilmen geçtiğimiz günlerde Galatasaray kulübünün yaptığı transferler hakkında "Dursun Özbek'i tebrik ediyorum, çok iyi transferler yaptılar. Ha kanunsuz bir şey yaptılarsa bilemem" demişti. 

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