Galatasaray, Sigthorsson’u gönderdi

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray’da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’tan kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson’un sözleşmesi feshedildi. Eylül ayında İzlanda milli takım kampındayken dizinden sakatlanan ve ameliyat olan 26 yaşındaki golcü futbolcu, bir türlü iyileşemeyince teknik direktör Jan Olde Riekerink’in gözünden düştü.

Riekerink’in yönetime sunduğu rapor doğrultusunda yolların ayrıldığı Sigthorsson, yarım sezonluk alacağı karşılığında yönetimle anlaşarak sarı kırmızılı takımla yollarını ayırdı.

Galatasaray ile 1 yıl için 1 milyon 215 bin Euro (4.5 milyon TL) garanti para karşılığında imza atan İzlandalı futbolcu, hiç oynayamadığı için mahcup olduğunu belirtip 815 bin Euro (3 milyon TL) alacağından vazgeçti.

Sarı kırmızılı kulüp Sigthorsson’a toplam 400 bin Euro (1 milyon 480 bin TL) ödeyecek.

Diğer yandan teknik direktör Riekerink’in gözüne giremeyen bir başka isim olan Salih Dursun da devre arasında transfer döneminde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’a transfer oluyor.