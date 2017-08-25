Galatasaray, Sivasspor'u 3-0 yenerek, ligte 3'te 3 yaptı!

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor karşısında 3 gol ile 3 puanı hanesine yazdırdı.

Taraftarının büyük desteğiyle maça hızlı başlayan Galatasaray, kapanan rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlandı.

TOLGA BOŞ KALE KAÇIRDI!

Mücadelenin 11. dakikasında orta alanda topla buluşan Tolga Ciğerci'nin ara pasında Garry Rodrigues ceza sahasına girdi. Rakibinden sıyrılıp sert vurdu fakat kaleci Sergio Rochet topu çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Tolga Ciğerci, penaltı noktası üzerinden şutunu çekti fakat top üstten auta gitti.

RODRİGUES VURDU, ROCHET ÇIKARDI

36. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası sol köşesinden ortasında savunma topa kafayla müdahahle etti. Arkaya açılan topu kontrol eden Garry Rodrigues rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan şutunu çekti fakat kaleci Sergio Rochet sağına giden topa iyi uzanıp tokatlamayı başardı.

CİMBOM TOLGA İLE ÖNE GEÇTİ

41. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Younes Belhanda ortasını arka direğe yaptı, yükselen Serdar Aziz kafayla pasını Bafetimbi Gomis'e aktardı. Bafetimbi Gomis bekletmeden topu kafasıyla altıpas içindeki Tolga Ciğerci'nin önüne bıraktı. Tolga Ciğerci'nin vuruşunda topu ağlarla buluştu.

Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

GOMİS ATTI, BAYRAK KALKTI

55. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Garry Rodrigues rakibini geçip pasını Younes Belhanda'nın koşu yoluna bıraktı. Younes Belhanda'nın kavisli ortasında Bafetimbi Gomis topu kafayla ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

BELHANDA ZORU BAŞARDI!

60. dakikada rakip yarı alanda topla hareketlenen Younes Belhanda 3 kişinin arasından çıkıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda şutunu çıkardı ancak top üstten auta gitti.

TOLGA CİĞERCİ YİNE SAHNEDE

71. dakikada sol kanatta Younes Belhanda'dan aldığı pasla hareketlenen Martin Linnes rakibinden şık bir şekilde sıyrılıp ceza sahasına girdi ve pasını ceza yayına doğru aktardı. Tolga Ciğerci topun gelişine plase vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

Bu golle sarı-kırmızılılar skoru 2-0'a getirdi.

PENALTI KARARI!

82. dakikada Badou Ndiaye'nin kontrol etmek istediği topta Mattias Bjarsmyr topa eliyle dokundu ve hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

GOMİS PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Kazanılan penaltı vuruşunu kullanmak için önce Selçuk İnan geldi, sonrasında topun başına Bafetimbi Gomis geçti. Penaltıyı kullanan Gomis kaleci ve topu ters köşelere göndererek takımını 3-0 öne geçirdi. Gomis ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 3 puanla 12. sırada kaldı.

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