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Galatasaray taraftarına kötü haber... Arda ile anlaşma sağlandı!

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Galatasaray taraftarına kötü haber... Arda ile anlaşma sağlandı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın, İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan ve kulübüyle anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ve 30 yaşındaki milli futbolcunun 1.5 sezonluk kiralama yöntemiyle kadroya dahil edileceği ve milli maçlara verilen arada ön protokol imzalanacağı iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre artık sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan sesleri çok daha güçlü yankılanıyor. Transferi sezon başında da gündeme gelen 30 yaşındaki milli futbolcunun yuvaya dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Arda’nın verdiği sözün ardından, sarı-kırmızılı yöneticilerin Barcelona ile yaptığı ilk görüşmenin son derece olumlu geçtiği öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, milli arada Barça ile ön protokol imzalamayı düşünüyor. Anlaşmanın 1.5 sezonluk kiralama yöntemiyle gerçekleşeceği de gelen haberler arasında. 2020 yılına kadar İspanyol deviyle kontratı bulunan Arda’nın, kiralık sözleşmesinin bitimiyle beraber satın alma opsiyonunun da Galatasaray’a geçmesi bekleniyor.

TUDOR ONU KAMPA BEKLİYOR

Bu arada sezon başından beri Barcelona’da 1 dakika süre bile almamasına rağmen, Türkiye Milli Takımı’na seçilmeye devam eden Arda Turan’ı Florya’da heyecanla bekleyen biri var. Tudor, tecrübeli futbolcuya kondisyon yüklemesi yapmak için, transferin bir an önce resmiyete dökülmesini istiyor. Hırvat hocaya göre, sıkı bir kamp dönemi geçirip, birkaç maçta süre aldıktan sonra, Arda Turan düzenli olarak ilk 11’de oynayacak hale gelebilecek.

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