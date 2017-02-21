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Galatasaray yönetimi Bruma’ya acımadı

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Galatasaray yönetimi Bruma’ya acımadı
Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Bruma'ya para cezası verildi.

Galatasaray’ın yeni Teknik Direktörü Igor’un disiplinsiz tavırları nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanına götürmediği Bruma’ya bir darbe de yönetimden geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin TT Arena’daki yönetim kurulu toplantısının ardından Bruma’ya para cezası verme kararı aldığı öğrenildi. Tudor’dan özür dilemesine rağmen yönetimin hışmından kurtulamayan Bruma’ya 70 bin Euro para cezası verildi.

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