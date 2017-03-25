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Galatasaray yönetimi ibra edildi

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Galatasaray yönetimi ibra edildi
Galatasaray Kulübünün olağan mali genel kurulunda, Dursun Özbek yönetiminin 2016 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde devam eden mali kongrede, 2016 yılı için Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri ibraya sunuldu. 
Üyeler, Özbek yönetimini hem mali hem de idari yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra etti. 

Genel kurulda son oylama ise denetleme kurulu için yapıldı ve bundan da ibra kararı çıktı. 

İbranın ardından kürsüye gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bir yılın ardından hesaplarımızı verdik. Bana gösterdiğiniz teveccühe ve güvene sonsuz teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı. 

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