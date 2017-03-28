Galatasaray yönetimi yayın yasağı istiyor!

Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyelikten ihraç edilmemesi yönünde el kaldıran üyeler deşifre olduklarını öne sürerek, yönetimden yayın yasağı talebinde bulundu.

Galatasaray'ın yıllık olağan mali kongresinde FETÖ/PDY ile ilişkilerinden dolayı kulüpten atılmaları talep edilen Hakan Şükür ile Arif Erdem’in ihracı genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğuyla reddedilmişti. Ancak gelen tepkiler üzerine önceki gün acil şekilde toplanan Özbek yönetimi, tüzükteki aidat kozunu kullanarak ikilinin üyeliklerini iptal etmişti.

Habertürk'ün haberine göre Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyelikten ihraç edilmemesi yönünde el kaldıran üyeler deşifre olduklarını öne sürerek, yönetimden yayın yasağı talebinde bulundu. Sayıları yaklaşık 250 olan üyelerin Özbek yönetimine mesaj göndererek, “Başkan ve yönetim hakkımızı arasın. Bizler televizyonlarda hedef gösteriliyoruz. Yayın yasağı getirilsin” dedikleri bildirildi.

Genel kuruldan çıkan sonucun ardından, “Yönetim ivedi şekilde bu kararı düzeltmelidir” diyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ihraç kararlarını değerlendirmişti. Genel kurulda “Hayır” diyenlerin bunu Sarı-Kırmızılı camiaya anlatamayacaklarını ifade eden Kılıç, “G.Saray yönetimi gereken kararı alıp, doğru iş yapmıştır. Çünkü milletimize, memleketimize, devletimize ihanet edenlerle beraber olduklarını söyleyenlerin, ülkeden firar edenlerin kulüplerimizde işleri yoktur” şeklinde konuşmuştu.