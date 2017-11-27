Bugünkü YENİÇAĞ »

Galatasaray'a sakatlardan kötü haber

»
Galatasaray'a sakatlardan kötü haber
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında kulüp doktoru Yener İnce'den açıklama geldi. İnce, Tolga Ciğerci ve Latovlevici'nin derbide oynamayacağını açıkladı.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, Galatasaray Televizyonu’ndan Deniz Gülen’e takımda sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu.

Doktor Yener İnce, hafta sonu Beşiktaş ile zorlu bir derbiye çıkacak olan Galatasaray’da Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici, Serdar Aziz ve Jason Denayer’in son durumu hakkında şu bilgileri verdi;

“Tolga ısınma sırasında sprint atarken sol arka alt adalede bir ağrı hissettiğini söyledi. Onu durdurduk. İyi ki de durdurmuşuz. Bugün yaptığımız MR’da ikinci derece bir zorlanma tespit ettik. Onun tedavisine başladık. Biraz süre alacak…”

“Lato maç sırasında sağ dizine bir darbe aldı ve dizinde bir esneme oldu. Bu esneme ve dönme esnasında dış yan bağında bir gerilme var ve dış menisküsünde bir yırtık var. Değerlendirmeye devam ediyoruz. Ameliyat dahil olmak üzere tüm seçenekleri masaya yatırdık. Bir an önce dönmesi açısından hangisinin daha iyi olacağına karar verip bugün-yarın gerekirse ameliyat edeceğiz. Nasıl ilerleyeceğimize yarın sabah karar vereceğiz.”

“3-4 HAFTAYI BULABİLİR”

“Jason Denayer’in maçtan önceki idmanda ikili bir mücadele pozisyonunda kalçada bir gerilmesi olmuştu. Bugün iyi bir durumda ve düz koşulara başladı. Yarın bir testimiz var, aksilik olmazsa hafta içi takımla birlikte olacak…”

“Serdar’ın yüzüne gelen bir dirsek sonucu bu kez maksilla dediğimiz yüz kemiklerinden bir tanesinde bir kırık oluştu. Eski burun kırığıyla ilgisi yok. Serdar’ın ilk sorusu ‘Oynarım değil mi?’ oldu. Ona özel bir maske yaptıracağız. O maskeyle oynayacak. Orada bir sinir var ve onunla ilgili bir takibimiz olacak. Sponsor hastanemizden destek aldık ve oradaki plastik cerrah arkadaşlarımızla da tartıştık. Sağolsun onların da yardımıyla Beşiktaş maçına yetiştireceğiz.”

“Şu anda Jason ve Serdar’da bir problem görünmüyor ama Tolga ile Lato bizimle olmayacak. Onların sanırım 3-4 haftayı bulan problemleri olacaktır.”

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray'a sakatlardan kötü haberGalatasaray'a sakatlardan kötü haberİspanyol medyasından Arda Turan iddiasıİspanyol medyasından Arda Turan iddiasıKocaman: "Hemen havaya girmenin bir anlamı yok"Kocaman: "Hemen havaya girmenin bir anlamı yok"Antalyaspor-Fenerbahçe 0-1 (Maç Özeti)Antalyaspor-Fenerbahçe 0-1 (Maç Özeti)Eskişehir'de tarihi protestoEskişehir'de tarihi protestoSelçuk İnan'dan Samsung'a davaSelçuk İnan'dan Samsung'a davaSivasspor-Trabzonspor 1-2 (Maç Özeti)Sivasspor-Trabzonspor 1-2 (Maç Özeti)Cimnastikte bronz madalyaCimnastikte bronz madalyaMaicon'un eşi Ursula'nın hareketi gündem olduMaicon'un eşi Ursula'nın hareketi gündem olduGalatasaray kendine geldiGalatasaray kendine geldi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti