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Galatasaray’da FETÖ’cü alarmı

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Galatasaray’da FETÖ’cü alarmı
Galatasaray Kulübü’ne üyelik başvurusunda bulunanlar, bir heyet tarafından mülakata alınıyor ve sorgulanıyor.

Galatasaray’da son bir yılda yaşanan bazı olaylar, kulübe üye alımında yeni bir uygulamaya gidilmesine yol açtı. Üyelik başvurusunda bulunan kişiler tek tek kulübe çağrılıyor ve Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eker liderliğindeki bir heyet tarafından mülakata alınıyor.

Hürriyet’in haberine göre; Bu görüşmede, başvuruda bulunan kişinin geçmişi, iş yaşamı ve Galatasaray’a bağlılığı ile ilgili sorular soruluyor. “Kombineniz var mı? Galatasaray kredi kartı kullanıyor musunuz?” gibi soruların da yöneltildiği mülakatın ardından adayın değerlendirmesi yapılıyor. Kulüp tarihinde bir ilk olan bu uygulamanın nedenleri ise şöyle:

FETÖ'CÜ ENDİŞESİ

Galatasaray Kulübü'nde 7 üye geçtiğimiz aylarda FETÖ terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle ihraç edilmişti. Yönetim, benzer bir durumla tekrar karşılaşmak istemiyor. Bunun için de üyelik için başvuranların özel yaşamları sorgulanıyor.

DİVAN'DAKİ OLAYLAR

Kulübün son yapılan divan kurulu toplantısında yaşanan tatsızlıklar… Kulüp tarihinde ilk kez yaşanan bu olaylar sonrasında birçok divan kurulu üyesi kulübü arayıp, “Sicil Kurulu üye alımında daha dikkatli davranmalı” diye şikayette bulundu.

Yapılacak mülakat sayesinde, Galatasaray'a üye olmak isteyen üst düzey kariyer sahibi kişiler belirlenecek. Üye adayları ile direkt temas kurularak Galatasaray'a olan bağlılıkları artırılacak. Kombine, loca ve Galatasaray kredi kartı almaları teşvik edilecek.

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