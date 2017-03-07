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Galatasaray'da istifa şoku!

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Galatasaray'da istifa şoku!
Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Nasuhi Sezgin, Galatasaray Sportif A.Ş. 'deki futbolla ilgili görevlerinden istifa etti.

Glatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Galatasaray Sportif A.Ş.'deki futbolla ilgili görevlerinden istifa etti.

Nasuhi Sezgin, sarı kırmızılı kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, maçın ardından sıcağı sıcağına yaptığı açıklamaların kamuoyunda farklı yorumlara neden olduğunu söyledi. Galatasaray camiasına zarar vermek isteyenlere fırsat tanımayacağını söyleyen Sezgin, Sportif A.Ş.'deki futbolla ilgili görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

İşte Nasuhi Sezgin’in açıklamaları:

“Deplasmanda Antalyaspor'u 3-2'lik skorla yendiğimiz maçın ardından sıcağı sıcağına yaptığım açıklamaların kamuoyunda farklı yorumlara neden olduğunu üzülerek görmekteyim.

Yaşanan beklenmedik puan kayıplarını hatırlatmak amacıyla ‘Bildiğiniz nedenlerle kaybettik' demek isterken, sehven ağzımdan çıkan “Bilerek kaybettik” ifadesinin kötü niyetle yorumlanması beni derinden üzdü.

Şahsen, bu sezon ligde yaşanan vahim hataların, çalınan skandal düdüklerin spor kamuoyu tarafından net olarak görüldüğünü ve tüm bu hataların rakiplerin lehine bizim aleyhimize olduğunun da gayet iyi bilindiğini düşünüyorum. Sözlerimin de bu manada değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum.

Galatasaray'ın tıpkı geçmişte olduğu gibi dün de sahada verdiği haklı ve tertemiz mücadelenin en yalın, en çıplak hali maçın uzatma dakikalarında attığı golün ardından futbolcumuz Eren Derdiyok'un bakışlarında gizlidir.

Yaşanan rezaletler karşısında susanlara sesleniyorum: Eren Derdiyok'un bakışlarını sakın aklınızdan çıkarmayın, o gözlerde haklı olanların cesareti ve gururu gizlidir. O gözler, 25 milyon Galatasaraylının gözleridir ve nereye sığınırsanız sığınız o gözler hep üzerinizde olacaktır.

Tüm bu çıplak gerçeklere rağmen, Galatasaray camiasına zarar vermek isteyenlere fırsat tanıdığım için Sportif A.Ş.'deki futbolla ilgili görevlerimden istifa ediyorum.

Kamuoyuna saygılarımla.

Nasuhi Sezgin

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı”

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