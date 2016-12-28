Bugünkü YENİÇAĞ »

Galatasaray’da son aday Liverpool’un yıldızı

»
Galatasaray’da son aday Liverpool’un yıldızı
Stoper arayışından henüz sonuç alamayan Galatasaray, Liverpool’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fransız futbolcu Sakho'yu transfer listesinin ilk sırasına koydu.

Son 5 maçta 13 puan çıkartıp şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Galatasaray, transferde de hata yapmak istemiyor. Podolski'yi devre arasında Çin'e astronomik bir rakama satmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, Alman yıldızdan gelecek paraya en az iki kaliteli isim alacak. Defansta ciddi sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu mevki için ilk aday olarak Liverpool'lu Mamadou Sakho'yu belirledi. 26 yaşındaki futbolcu ikna etmek için tüm şartlar zorlanacak.

Jurgen Klopp'un gelişinden sonra forma şansı bulmakta zorlanan Sakho, Premier Lig'de bu sezon sadece 5 kez forma giyebildi. Agresif ve tutkulu futbolu ile dikkat çeken Fransız savunmacı, Liverpool taraftarının da sevgilisi. Tribünleri ayağa kaldırabilecek özelliğiyle yönetimi de heyecanlandıran futbolcu için bu hafta Liverpool kulübü ile anlaşma zemini aranacak. Sakho'yu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray, İngiliz ekibi buna yanaşmazsa diğer alternatiflere yönelecek.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Lens bir yıl daha Fenerbahçe'deLens bir yıl daha Fenerbahçe'deGalatasaray’da son aday Liverpool’un yıldızıGalatasaray’da son aday Liverpool’un yıldızıBeşiktaş, Eto için harekete geçtiBeşiktaş, Eto için harekete geçtiTerim'in maaşı Lira'ya döndü mü?Terim'in maaşı Lira'ya döndü mü?Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe / Maç özetiTrabzonspor 0-3 Fenerbahçe / Maç özetiVe Emenike'nin yeni takımı belli olduVe Emenike'nin yeni takımı belli olduÜmit Karan'dan 'Başkanlık' çıkışı!Ümit Karan'dan 'Başkanlık' çıkışı!Trabzonspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta?Trabzonspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta?Galatasaray 5-1 Alanyaspor / Maç ÖzetiGalatasaray 5-1 Alanyaspor / Maç ÖzetiGüneş: "En az yarısında benim kaybım var"Güneş: "En az yarısında benim kaybım var"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti