Galatasaray'da Tudor kararı
Galatasaray'da Başakşehir karşısında alınan 5-1'lik tarihi hezimetin ardından Florya'da acil koduyla toplantı yapıldı. Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor ile bir araya geldi ve "devam" kararı alındı.
Yapılan toplantıda Özbek, yönetimin takımın sistem üzerinde fazla oynama olmasını istemediğini belirtirken; Hırvat hocayı bu konuda uyardı. Öte yandan yapılan değişikliklerin tepki topladığı da Tudor'a iletilerek, daha dikkatli olması istendi.
TUDOR'UN KADERİ 2 MAÇA BAĞLI
Başakşehir karşısındaki tarihi sonuç sonrasında koltuğu sallanmaya başlayan Igor Tudor'un geleceği, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarına bağlı. Hırvat hocanın 2 maçta alacağı kötü sonuçlar, görevine son verilmesi ile sonuçlanabilir.
AYHAN AKMAN İÇİN KARAR VERİLECEK
Galatasaray'da yönetim kurulu ayrıca Igor Tudor'un tartışılan yardımcısı Ayhan Akman konusunda bir araya gelecek ve kulübede bir etkisi olmadığı yönünde eleştirilen Akman için de karar alacak.
YÖNETİM TERİM KONUSUNDA İKİYE BÖLÜNDÜ
Öte yandan Galatasaray'da Fatih Terim seslerinin yükselmesi üzerine yönetimde fikir ayrılığı oluştu. Sarı-kırmızılılarda Terim'in takımın başına geçmesini isteyen ve Terim'e karşı olan bir grup var. Özbek, Tudor ile devam kararı verse de, Hırvat hocanın geleceği Alanyaspor ve Beşiktaş maçında alacağı skorlara bağlı olacak.
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