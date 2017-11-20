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Galatasaray'dan Jason Denayer kararı

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Galatasaray'dan Jason Denayer kararı
Galatasaray'da Serdar Aziz'in yokluğunda Başakşehir karşısında forma giyen ve oynadığı oyunla eleştiri oklarının hedefi olan Jason Denayer, çok kritik hatalar yaptı.

Gençlerbirliği karşısında gördüğü sarı kart ile Başakşehir karşısında cezalı duruma düşen ve forma giyemeyen Serdar Aziz'in Aytemiz Alanyaspor maçında formasına kavuşması bekleniyor.

Belçikalı futbolcunun kötü performansının ardından Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezasını tamamlayan Serdar'ın ilk 11'e döneceği ve Denayer'in de kulübede olacağı ifade edildi.

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