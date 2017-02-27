Galatasaray'ın 11'inde büyük sürpriz
Galatasaray'ın ilk 11'i açıklanırken, teknik direktör Igor Tudor sürpriz yaparak sağ bekte Semih Kaya'ya forma şansı verdi.
Derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, rakibini yenerek, şampiyonluk yarışında aradaki puan farkını 4'e düşürmek istiyor.
Lig lideri Beşiktaş ise, derbiden galibiyetle ayrılarak, zirvede rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkarmayı amaçlıyor.
Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Arena'da yapılan müsabaka 2-2 bitti.
İLK 11
Galatasaray: Muslera - Semih, Chedjou, Hakan, Carole - Selçuk, de Jong - Yasin, Sneijder, Bruma - Podolski
Beşiktaş: Fabri, Marcelo, Gökhan, Atınç, Adriano, Oğuzhan ,Atiba, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk
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