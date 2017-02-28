Galatsaray'da kritik süreç

Galatasaray'ın Şubat ayında şampiyonluk şansını yitirmesi, Mart sonunda yapılacak mali kongrede yönetimi, ibra edilmeme riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkanlık döneminin en zor dönemecine girdi. Galatasaray Tarihi'nin en kritik kararlarından birini alarak kulübün hayati önemdeki Riva ile Florya arazilerini paraya dönüştüren ve kongreden büyük destek alan başkan Dursun Özbek'in, futbol takımının başarısızlığı yüzünden Mart ayında yapılacak mali kongrede zorlanacağı yeni bir gündem yarattı.

Başkan Dursun Özbek futbol takımını yönetim dışından kardeşi Mehmet Özbek'e teslim etmesi ve ardından Sportif A.Ş. yönetim kurulunda Levent Nazifoğlu'nu göreve getirmesi Sarı-Kırmızılı camiada sürekli tartışılıyordu. Bunun devamında Galatasaray'ın Beşiktaş derbisini kendi sahasında kaybederek şubat ayında şampiyonluğa veda etmesi kulübe gönül verenleri yıkmış durumda. Galatasaray taraftarlarının çeşitli sosyal medya platformlarında Dursun Özbek'i eleştirmesi bir yana bırakılsa da, genel kurul üyelerinin özel yazışma platformlarında Dursun Özbek yönetimini mali kongrede ibra etmemek için girişimlerde bulundukları dikkati çekti. Bir çok üye Dursun Özbek ile yönetimini, Mart ayı sonunda yapılacak mali kongrede ibra etmemek için kampanya başlattıkları en önemli gelişme olarak görülüyor.

7 TRANSFER YAPILDI, İLK 11'E GİREN YOK!

Yapılan eleştirilerde bu sezon yapılan transferlerin hemen hiçbirinden faydalanılamadığı ve yine Galatasaray'ın milyonlarca Euro'su sokağa atıldığı görüşü ağırlık kazandı. Beşiktaş derbisinde yeni transferlerden Cavanda, Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Josue, Ahmet Çalık, Rodriques'in ilk onbirde bile yer alamadıkları dikkate çekilerek, yönetimin iki transfer döneminde takımı daha da gerilettiği fikri destek gördü. Üyeler, Galatasaray'ın bu kadro ile başarılı olma şansının olmadığını ileri sürerken, gelecek transfer döneminde ciddi takviye gerektiği ve yine milyonlarca euro için kaynak aranacağını, devamında borçlanmaya yine devam edileceği görüşünü ortaya attılar.