Galip Erdem unutulmayacak

Milli Düşünce Merkezi ve Türk Ocakları Ankara Şubesi, Türk milliyetçilerinin merhum ağabeyi Galip Erdem’i anacak.

Ülkücü camianın düşünce hayatına katkılarıyla gönüllerde taht kurmuş Gazeteci - Avukat Galip Erdem, Milli Düşünce Merkezi ve Türk Ocakları Ankara Şubesi’nin birlikte düzenleyeceği etkinlikte anılacak. Milli Düşünce Merkezi’nin Ankara’da bulunan genel merkez binasında gerçekleşecek olan etkinlikte, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Prof.Dr. İskender Öksüz konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlik 11 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak.

Yer: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Kutsal Apt. 55/12, Maltepe, Ankara

Zaman: 11 Mart Cumartesi saat 13:00

Yöneten: MDM Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu

Konuşmacılar: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. İskender Öksüz