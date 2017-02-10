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Gamze Özçelik’ten duygusal paylaşım

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Gamze Özçelik’ten duygusal paylaşım
Oyuncu Gamze Özçelik, El Bab'da şehit düşen Selim Topal için duygusal bir yazı kaleme aldı.

Oyuncu Gamze Özçelik’in yakın dostu Piyade Uzman Çavuş Selim Topal geçtiğimiz ocak ayında El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü IŞİD'in bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olmuştu. Özçelik, şehit askerin annesi Hatice Topal’ın mezarlıkta çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

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‘Fotoğrafı Hatice Annem’in izniyle paylaşıyorum’ diyen Gamze Özçelik altına şu notu düştü:

“Analar ve Oğulları… Ateşin düştüğü yer… Allah’ım üzerimize sabır yağdır derler ya! Sabrın ve razı olmanın son noktası sanırım bu analarımızın yaşadıkları… Hayranlık uyandıran bir vakur duruş, teslimiyet… Makamınız en yukarısı olsun… Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum…”

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