Bugünkü YENİÇAĞ »

Ganire Paşayeva: Dünyada Türkofobi arttı

»
Ganire Paşayeva: Dünyada Türkofobi arttı
Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik krizi değerlendiren Ganire Paşayeva, Türkofobi'nin dünyada arttığını söyledi.

Paşeyava, Türkiye Devleti'nin temsilcilerine karşı yapılan bu tür saygısızlığı dünyanın her yerindeki Türkler tarafından kınandığını söyledi. “Hollanda’da sokaklara inen insanlara uygulanan şiddetin akıl almaz bir durum olduğunu” belirten, Paşayeva ‘‘Buradan şunu anlıyoruz ki, Hollanda İslamofobinin ve Türkofobinin ne derecede arttığını gözler önüne sermiştir'' dedi.

Paşayeva konuşmasına şöyle devam etti: Hollanda'da bazı grupların Türkiye aleyhine çalışan güçlere destek vermesinden sonra yaşanılan bu üzücü olay, Türkiye'deki insanlarımız kadar Azerbaycan'ı ve diğer kardeş cumhuriyet ve toplumları da üzmüştür. Biz Hollanda yetkililerinden bu olayla ilgili özür dilemelerini bekliyoruz. Çünkü bu gerginliğin daha da tırmanması Hollanda-Türkiye ilişkileri ile beraber Avrupa'da gerginliği artırabilir, ki bunun sonucu daha da üzücü olabilir. Biz her zaman kardeş Türkiye'nin yanındayız.”

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Feyzioğlu'ndan çok sert açıklamaFeyzioğlu'ndan çok sert açıklamaErdoğan: 'Hayır' demek teröre destek vermektirErdoğan: 'Hayır' demek teröre destek vermektirGanire Paşayeva: Dünyada Türkofobi arttıGanire Paşayeva: Dünyada Türkofobi arttıKılıçdaroğlu: Avrupa 'evet'i destekliyorKılıçdaroğlu: Avrupa 'evet'i destekliyorYandaş yazar İlhami Işık: 'Hayır' oyları öndeYandaş yazar İlhami Işık: 'Hayır' oyları öndeAKP'li vekillerin 15 Temmuz'daki WhatsApp konuşmaları ortaya çıktıAKP'li vekillerin 15 Temmuz'daki WhatsApp konuşmaları ortaya çıktıBahçeli'den 'Hollanda' tepkisi: Millet için 'evet'Bahçeli'den 'Hollanda' tepkisi: Millet için 'evet'Bakan Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na cevapBakan Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na cevapOğan yurt dışı toplantılarını iptal ettiOğan yurt dışı toplantılarını iptal ettiİsmail Ok'dan, Almanya krizine açıklamaİsmail Ok'dan, Almanya krizine açıklama
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti