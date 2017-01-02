Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Garson, Reina'daki o anlar anlattı
Garson, Reina'daki o anlar anlattı
İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübüne yapılan terör saldırısından son anda kurtulan işletmedeki garson dehşet anlarını "kıyamet günü gibiydi" diyerek anlattı.
02 Ocak 2017 Pazartesi 14:10
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Garson, Reina'daki o anlar anlattı
Almanya'da PKK propagandası
Satranç oynayan kişi lanetlenmiştir!
Adli Tıp'ın önünde acı bekleyiş
Camide görülmemiş hırsızlık
160 Yemenli Türkiye'ye getirildi
O sırada Reina'daydı
Survivor Taner'den ilginç görüntüler
PKK'lı terörist böyle yakalandı
İstanbul'da dükkan taradılar! 1 ölü
Fıstık kabuğu kaplı otomobil dikkat çekti
Türk askeri El Bab'da böyle görüntülendi
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
Reina'daki katliamda yaşamını yitirenler
3 bin 500 polisle 'huzur operasyonu'
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 31 12 2016
ÇOK OKUNANLAR
100 yıl sonra yine o söz: "Hasta adam"
Satranç oynayan kişi lanetlenmiştir!
Mehmet Görmez hakkında suç duyurusu
Metin Feyzioğlu böyle tepki gösterdi
Terörün kaynağı neresiymiş?
‘Reina saldırganı’ diye kendisini gördü
Bakan'a, Gazi Üniversitesi soruları
SGK’dan muayene ücretlerine zam
İstanbul Üniversitesi'nden IŞİD açıklaması!
Almanya'da PKK propagandası
El Bab'dan kötü haber
"Üzerimde bomba var" diye bağırınca...
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
100 yıl sonra yine o söz: "Hasta adam"
Satranç oynayan kişi lanetlenmiştir!
Mehmet Görmez hakkında suç duyurusu
Metin Feyzioğlu böyle tepki gösterdi
Terörün kaynağı neresiymiş?
‘Reina saldırganı’ diye kendisini gördü
Bakan'a, Gazi Üniversitesi soruları
SGK’dan muayene ücretlerine zam
İstanbul Üniversitesi'nden IŞİD açıklaması!
Almanya'da PKK propagandası
El Bab'dan kötü haber
"Üzerimde bomba var" diye bağırınca...
Reina saldırısında flaş detay
Ne beklendi, ne geldi?
Reina saldırısında flaş gelişme
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.