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Garson, Reina'daki o anlar anlattı

Garson, Reina'daki o anlar anlattı
İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübüne yapılan terör saldırısından son anda kurtulan işletmedeki garson dehşet anlarını "kıyamet günü gibiydi" diyerek anlattı.
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