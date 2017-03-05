Gayrimenkul Sertifikası hayata geçiyor

Çarşamba günü Başbakan Yardımcısı Canikli'nin katılacağı toplantıda detayları duyurulacak olan 'Gayrimenkul Sertifikası'nın ilk uygulaması TOKİ öncülüğündeki bir projede gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de geçen yıl yayımlanarak yürürlüğe giren Gayrimenkul Sertifikası uygulaması, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde hayata geçiyor.

Hükümetin 2016 yılı eylem planında yer alan ve geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gayrimenkul Sertifikası uygulamasının ilki TOKİ'nin öncülüğünde, Makro İnşaat'a ait Başakşehir Park Mavera 3 Projesi'nde gerçekleştirilecek.

Gayrimenkul Sertifikası projesinin detayları 8 Mart'ta düzenlenecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan'ın ev sahipliğinde Çarşamba günü saat 11.00'de düzenlenecek toplantıya, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin katılacak.

"SEKTÖRE HAREKETLİLİK GETİRECEK"

TOKİ Başkanı Ergün Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gayrimenkul Sertifikası'nın sektöre hareketlilik getirmesini beklediklerini söyledi. Uygulamanın, küçük yatırımcıların da önünü açacağını belirten Turan, "Sektöre yeni bir enstrüman katılmış olacak. Gayrimenkul Sertifikası'yla ilgili tüm detayları çarşamba günü Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve ilgili tüm tarafların katılacağı toplantıda açıklayacağız." dedi.