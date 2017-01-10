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Gaziantep Emniyeti önünde çatışma

Gaziantep Emniyeti önünde çatışma
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde sıcak saatler yaşanıyor. Çok sayıda silah sesi duyuldu. Vatandaşlar kaçışırken, polislerin çatışması sürüyor.
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