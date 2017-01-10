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Gaziantep Emniyeti önünde çatışma

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Gaziantep Emniyeti önünde çatışma
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri duyuldu. Bölgeye ambulanslar sevkedildi. DHA muhabiri Hasan Kırmızıtaş “Emniyet binası önünde şu an yerde yatan birisi var. Saldırgan olduğu değerlendiriliyor” dedi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.23 sıralarında peş peşe silah sesleri gelince bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda bir terörist öldürüldü.  Görgü tanıkları bir polisin de yaralandığını söyledi. Olayda bir teröristin de kaçtığı değerlendiriliyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün önünde çatışma yaşandı. Polisler etrafta bulunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı.Silah sesleri üzerine vatandaşlar kaçmaya başlarken Emniyet Müdürlüğünde polisler olay yerinden vatandaşları uzaklaştırdı. Geniş Güvenik önlemi alan polisler etrafta bulunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturdu.lunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturdu.

8 AY ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 1 Mayıs 2016 tarihinde de benzer bir saldırıya sahne olmuştu. Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik sabah saatlerinde yaklaşık 10 metre mesafede gerçekleştirilen saldırıda bomba yüklü bir araç infilak ettirilmiş 3 polis şehit olmuştu. Olayda aralarında sivillerin de bulunduğu 23 kişi de yaralanmıştı. Yapılan soruşturmada saldırıyı IŞİD teröristi İsmail Güneş’in gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

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