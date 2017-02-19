Gaziantep'te bir imam, camide Erdoğan propagandası yaptı

Gaziantep'te bir imam, camide Erdoğan'ın mitingine çağrı yapınca ortalık karıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep mitingi için imamın camide çağrı yapması cemaatin tepkisine neden oldu.

Gaziantep Cahit Nakıpoğlu Camisi'nde imam, cemaate Erdoğan'ın mitingine katılması yönünde propaganda yaptı. Ancak cemaat imamın bu çağrısına tepki gösterdi.

Kaydedilen görüntülerde, camideki yurttaşlar ''Burası siyaset yeri değil" çıkışı yaparken imam ''inadına geleceksin'' tehdidiyle karşılık verdi.