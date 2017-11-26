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Gaziantep’te canlı bomba paniği

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Gaziantep’te canlı bomba paniği
Gaziantep’te bir yolcu minibüsünde canlı bomba olduğunu söyleyerek yardım isteyen genç ortalığı karıştırdı.

Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a giden bir yolcu minibüsüne binen Ercüment Y., bir süre sonra “Canlı bomba olmam için bana iğne yaptılar, hipnoz ettiler. Bana yardım edin” diyerek yolculardan yardım istedi.

“BOMBA YOK”

Büyük panik yaşanan minibüs, yolcuların talebiyle İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı Şehirgösteren Mahallesi'nde durduruldu. Yaşanan panik üzerine sırt çantasını açarak içerisine gösteren Ercüment Y., “Bakın içerisinde bomba yok” diyerek yolcuları sakinleştirmek istedi. Bu sırada yolcular şahsı ve çantayı aşağıya indirdi. Minibüsten aşağıya inen yolcular, araçtan ve şahıstan uzaklaşarak polisten yardım istedi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderilerek, yol ulaşıma kapatıldı. Çevrede geniş güvenlik tedbirleri alınırken, bölgeye sevk edilen bomba uzmanları, şahsı ve sırt çantasını yoldan uzaklaştırdı. Şahsın üzerinde ve çantada yapılan aramada bomba ya da benzeri patlayıcıya rastlanılmadı.

Ercüment Y.'yi gözaltına alan ekipler, çantadan çıkan dizüstü bilgisayara ise el koydu.

Öte yandan, Ercüment Y.'nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıkarken, şahsın terör örgütleri ile bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. 

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