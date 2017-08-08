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Gaziantep'te fedakar baba hayatını kaybetti
Gaziantep'te fedakar baba hayatını kaybetti
Gaziantep'te silahlı saldırının ortasında kalarak ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
08 Ağustos 2017 Salı 20:16
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