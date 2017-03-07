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Gaziantep'te lastik atölyesinde patlama

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Gaziantep'te lastik atölyesinde patlama
Gaziantep'te sanayi sitesindeki bir lastik atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hafif yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Küsget Sanayi Sitesi 18. Sokak'ta faaliyet gösteren lastik kaplama atölyesinin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Atölyenin yanı sıra çevredeki bir iş yerinde hasara neden olan patlamada 1 kişi hafif yaralandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye ve polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

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