Bugünkü YENİÇAĞ »

Gaziantep'te polise ikinci saldırı!

»
Gaziantep'te polise ikinci saldırı!
Gaziantep'te devriye görevini yapan polis aracına içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden ateş açıldı. Çıkan çatışmanın ardından kaçan teröristlerden 1’i yakalanırken diğer 2 teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü’ne teröris saldırının gerçekleştiği Gaziantep’te ikinci bir saldırı olayı da saat 19.30’da devriye görevini sürdüren polis aracına gerçekleştirildi. Kavaklık Mahallesi’nde devriye gezen polis aracına yanından geçen bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşe polislerde anında karşılık verdi. Kısa süre yaşanan çatışmanın ardından saldırganların bulunduğı otomobil ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. 

TAKİP SONUCU 1 TERÖRİST YAKALANDI

Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil fazla uzaklaşamadan Kavaklık Mahallesi’nde ara sokakta durduruldu. Yaya kaçmaya çalışanlan saldırganlardan 1’i yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgeye sevk edilen çok sayıda polis etkibi ile geniş çaplı operasyon başlatıldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Gaziantep'te polise ikinci saldırı!Gaziantep'te polise ikinci saldırı!'Başkanlık Anayasası' Meclis'te (Canlı Yayın)'Başkanlık Anayasası' Meclis'te (Canlı Yayın)MHP'li Atila Kaya'dan manidar paylaşımMHP'li Atila Kaya'dan manidar paylaşımCamide çökme: Ölü ve yaralılar varCamide çökme: Ölü ve yaralılar varFransız şarkıcı, Reina saldırısıyla böyle dalga geçtiFransız şarkıcı, Reina saldırısıyla böyle dalga geçtiHürriyet’te Tolga Tanış depremiHürriyet’te Tolga Tanış depremiBoydak'ın oğlu ve kardeşi gözaltındaBoydak'ın oğlu ve kardeşi gözaltındaGaziantep Emniyeti önünde çatışmaGaziantep Emniyeti önünde çatışmaYarın TSK'ya teslim ediliyorYarın TSK'ya teslim ediliyorİzmir'deki bombalı saldırıda flaş gelişmeİzmir'deki bombalı saldırıda flaş gelişme
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti