Gazi'den 'Ortak Değer' videosu

Gazi Üniversitesi öğrenci topluluklarınca İstiklal Marşı'nın kabulünün 96. yılı dolayısıyla "Ortak Değer" adlı video hazırlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla Gazi Üniversitesi bünyesinde farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci topluluklarınca hazırlanan videoyu, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Twitter hesabından paylaştı. Videoda, İstiklal Marşı'nın her mısrası farklı bir öğrenci topluluğu başkanı tarafından seslendirildi. Öğrenciler arasında ilgi gören video, Gazi Üniversitesinin web sayfasından izlenebiliyor.