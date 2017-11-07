Gaziler ve ailelerine kalkan eller kırılsın
Bu ülke için Şehit olan, Gazi olan kahramanlarımızı bağrımıza basmak her Türk vatandaşının olmazsa olmaz en önemli görev iken kendini bilmez 5 kişi yanlarında aileleri ve çocukları olan 2 güneydoğu gazisine saldırdılar.
Yuh desem az,
utanmazlar desem az,
kendini bilmezler dedim az,
alçaklar desem az,
kahpeler desem az.
Ben ne desem az da 2'sinin tutuklanıp 3'ünün adli kontrol şartı ile serbest bırakılması da az.
Türk Ceza Yasasına göre bu saldırının cezasının en ağırının, tecil, iyi hal filan gibi hiçbir şarttan yararlandırılmadan mahkum edilmeleri şarttır.
Bu talebim bir yargıya asla müdahale değildir.
Bu talebim 1981 yılında kollarımda Şehit düşen komando çavuşum ile yaralanıp gazi olan 4 kahraman askerim içindir.
Bu talebim kahpe kalleş terör örgütleri ile mücadele ederken şehit ve gazi olan yüzlerce kahraman polisimiz ve askerimiz içindir.
Bu olay göstermiştir ki Şehit aileleri ile Gazilerimiz ve ailelerini korumak onları toplumda mağdur etmemek için belki de yeni bir yasa çıkartmamız gerekir.
Güneydoğu gazileri Muzaffer Oktay ile İbrahim Kızılkaş'a ve ailelerine yürekten geçmiş olsun diyorum.
Olayın ardından Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini, gazileri darp ettikleri iddia edilen Doğan Ç, Osman Y, Enes K, Batuhan Ö. ve Barış Y. ile Tamer G'yi çok hızla davranarak yakalayıp gözaltına aldıkları için kutluyorum.
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