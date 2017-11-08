Gazilere hakaret eden Engin Ardıç'a soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç’ın ‘Çakma gaziler’ başlıklı yazısıyla ilgili soruşturma açtı.

Gazete DuvaR'ın aktardığına göre soruşturmanın yazıda gazilere hakaret edildiği gerekçesiyle açıldığı belirtildi.

Engin Ardıç’ın soruşturmaya konu olan yazısı Sabah gazetesinde 1 Kasım tarihinde yayınlanmıştı. Bugün Ankara Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup gazi, Ardıç hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU: ŞAKLABAN

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, Ardıç’ın bu yazısını gündeme getirmiş ve “Havuz medyasında bir köşe yazarı, gazilere ‘şaklaban’ diyecek kadar aklını yitirmiş. Asıl kendisi şaklaban. Daha ağırını kullanacağım ama size karşı ayıp olur diye kullanmıyorum” demişti.

NE YAZMIŞTI?

Ardıç'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Türkiye, yalanlarına sımsıkı sarılıp yaşamayı çok seven bir ülkedir.

Bu onu rahatlatır. Bizde "sorgulama" geleneği yoktur. Sorgulamaya kalkanın da iflahını keserler (uğradığımız hakaretlere bakmanız yetecektir.)

Her milli bayramda piyasaya çıkan "malul gazilere" getirecektim sözü… Geçen gün gene ortalıkta görüldüler. Kalpak, ayyıldız, madalya, palaska, çakaralmaz tabanca, kama, bomba, velhasıl herşey yerli yerinde…

Fakat bakıyorum, bu adamlar yaş olarak taş çatlasa benim kadarlar yahu!

Hadi benden beş yaş büyük olsunlar.

Hadi beş de benden koy, on yaş.

Yani "Milli Şef bebeleri" en fazla!

Bu adamlar hangi savaşlara katıldılar da malul gazi oldular? "Malul" olmaları da şart değil, maşallah hepsi benden sağlam.

Bu adamlar "feyk"…

Neyk?

Sahte yani, çakma…

Kurtuluş savaşımıza katılmış (yani kalpak giymiş, İstiklal Madalyası kazanmış) bir askerin, diyelim mücadelenin son yılına, 1922'ye yetişti ve de diyelim o tarihte en az on sekiz yaşındaydı, 1904 doğumlu olması gerekir…

Yani şu anda 113 yaşında!

Eh, Atatürk de 136 yaşında olduğuna ve içimizde yaşadığına göre…

Efendim işte Kore falan diyeceksiniz.

Kore'nin, hatta Kıbrıs'ın kalpakla, cumhuriyetle, bayramıyla ne ilgisi var?

Benim dedelerimden biri de büyük bir ihtimalle Viyana kuşatmasına katılmıştı, yeniçeri kılığına mı gireyim?

15 Temmuz gazileri törenlerde kılık değiştirmediler, kendilerine "şekil" yapmadılar.

Çünkü şaklaban değillerdir.