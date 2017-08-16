Gaziosmanpaşa'da çatışma: 1 polis yaralı

Gaziosmanpaşa'da, daha önce kahvehane olarak kullanılan boş bir işyerine ateş açan kişi ya da kişilere müdahale etmek isteyen polis ile olayla ilgilisi olmayan sivil bir vatandaş silahla yaralandı.

Olay, Gaziosmanpaşa-Karlıtepe Mahallesi'nde gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Sokak'ta bulunan ve daha önce kahvehane olarak kullanılan boş bir dükkana gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle işyerine ateş açtı.

Silah seslerine uyanan sokak sakinleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliği'nde görevli olan ve ismi öğrenilemeyen bir komiser yardımcısı ise kaçan kişileri görünce 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kişi ya da kişiler, kaçarken etrafa rast gelen ateş açtı. Açılan ateş sonucu komiser yardımcısı bacağından yaralanırken, o esnada sokakta olan ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş da göğsünden hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.