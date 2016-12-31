Geçiş ücretleri değişti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Osman Gazi Köprüsü'nde geçiş ücretlerinde indirim yapıldığını belirterek, "89 lira olan geçiş ücreti 65,65 liraya düşürüldü" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ahmet Arslan, Osman Gazi Köprüsü'nde geçiş ücretlerinde indirim yapıldığını açıkladı.

Arslan, "Osman Gazi Köprüsü'nde yaklaşık 89 lira olan geçiş ücreti bu gece itibarıyla 65,65 liraya düşürüldü" dedi. Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücretinin ise 15.95 olduğunu ifade etti.

Arslan, Adil Kullanım Kotası'yla ilgili olarak da "Adil Kullanım Kotası'nı 2018'de kaldıracağız" diye konuştu.