Geçti Bor'un pazarı

Öyle anlaşılıyor ki referanduma hayır denilmesi için ciddi hazırlık yapan iki parti var, biri CHP, diğeri HDP.

MHP miting yapmayacağını açıkladı; demek ki bu partinin başında bulunan zevatın sandıktan "Evet" çıkmazsa diye bir endişesi yok.

* * *

Bahçeli'nin çok önce yaptığı "Referandumda da evet oyu vereceğiz" açıklaması MHP yönetiminin tavrını gayet net ortaya koyuyor...

Herkes bilsin diye yazıyorum, Devlet Bey MHP'nin ilkelerine ihanet halindedir... MHP teşkilatlarıyla bu partiye oy vermiş yurttaşlar tek adamlığın kapısını açanı da, verilen yetkilere ses çıkarmayanları da, AKP'ye arka çıkanları da herhalde hayır dualarla anmayacak.

* * *

MHP, yönetimi yüzünden merkez partisi olma niteliğini kaybetmek üzere; sadece bu sıfatı değil, milliyetçi ülkücü değerleri de yitirme sürecinde.

MHP'nin malûm zevat tarafından ilkelerinden uzaklaştırılması sonucu, siyasal yelpazenin ortası elbet de boş kalacak değil.

Parti ya hasbi milliyetçi- ülkücü bir yönetime kavuşarak merkezdeki varlığını sürdürecek, ya da sahiplenilen duygu ve düşünce yeni bir siyasal zeminde başka bir isimle şekillenecek...

Başka yolu yok!

* * *

MHP'liler Devlet Bahçeli'nin bukalemun gibi her renge bürünmeye açık bir yapıya sahip olduğunu anlasalardı, hiç peşinden giderler miydi...

Bahçeli en yakınındaki insanları bile şaşırtan bir tercihle siyasal çizgisini değiştirmiştir ve bundan sonra, bırakınız o çizgide durmayı, bir daha o çizgiye ömür boyu yaklaşamayacaktır.

Bölükbaşı rahmet istedi

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Merhum Osman Bölükbaşı siyasal hayatımızın gelmiş geçmiş en renkli, çok akıllı, aşırı dikkatli ve fevkalâde temkinli bir simasıydı. İyi bir hatipti, etkileyici konuşurdu, bu özelliğiyle de gittiği her meydanı hınca hınç doldururdu.

O da birçok siyasetçi gibi Demokrat Parti kökenliydi, o partiden CHP ile etkili mücadele edilmediği gerekçesiyle ayrıldı ve Millet Partisi'nin kuruluşuna katıldı...

CHP iktidarına son veren 1950 seçiminde Kırşehir'den MP milletvekili seçildi. O tarihten itibaren parlamenterliği sürdü.

1973'de parlamenterlikten istifa ederek siyasal hayattan çekildi. İlk seçildiği gün cezaevinde yatıyordu, milletvekili

yeminin koğuşunda yaptı. Rahmetli istemeden, hapiste yemin eden vekil sıfatına da sahip oldu.

İyi hatip demiştim, 8-10 saat durmadan ve bir söylediğini tekrar etmeden konuşma meziyetine sahipti. Kaba bir dil kullanmazdı, bazıları gibi tehdit etmez, argodan uzak durur, konuşmasını nüktelerle süslemesini severdi.

TRT'yi "Tırt" diye hitap ederek eleştirirdi...

Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş ile iyi anlaşırdı. Türkeş Beyde Bölükbaşı'na her zaman ihtiram göstermiştir...

Bölükbaşı'nın halk tarafından beğenilmeyen tek yanı, iktidar olmaktan kaçması ve hep muhalefette kalmak istemesiydi...

* * *

Devlet Bahçeli merhum Bölükbaşı'na sadece bu noktadan benzemektedir, o kadar... MHP'nin oylarını arttırıcı politikalar üretmediği ve iktidar olmayı oluruna bıraktığı için Osman Bey merhumu hatırlatıyor bize...

NOT DÜŞÜYORUM

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Osman Bölükbaşı merhumun vefat tarihi 6 Şubat; 2002 yılında 89 yaşında aramızdan ayrıldı. Bölükbaşı aynı zamanda müthiş bir matematikçiydi. Vefatı, Türk siyaseti ve bilim dünyası için büyük kayıptır. Yaşasaydı ve sağlığı aktif siyaset yapmaya el verseydi, Türkiye'de yığınla yanlış işi engellemiş olurdu. Bu büyük siyaset ve bilim adamına Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve milletimize sabır niyaz ediyorum.

ŞUNDAN BUNDAN

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Kara Kartal liderliğe oturdu. Bahçeşehir'den iki puan önde. Bu arada adına besteler yapılan Senegalli eski oyuncusu

Demba Ba geri getirildi ve sezon sonuna kadar kiralandı. Siyah Beyazlıların bundan sonraki maçları daha gollü geçebilir. İzlemeye değer

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İki iddia dolaşıyor etrafta. Biri Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan'a atfedilen iddia, diğeri CHP'li Levent Gök'e atfedilen iddia. Tantan'a göre AKP iktidarı kaos ortamı yaratarak ve içine mağdur edebiyatı da karıştırarak referanduma gidilmesini sağlamak istiyor. Levent Gök de 18 maddenin topluca oylanmasında 5 CHP'linin iki kez oy kullandıklarının tespit edildiğini söylüyor. Vallahi ikisi de olmaz değil!

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497'si tutuklu 900 hakim ve savcıyla vali ve kaymakam hakkındaki iddianameler hazırlanıyor. Hepsi iblisin müridi olmak vebylock kullanmakla suçlanıyor. Aralarında askerler yok, onlar hakkında ayrı bir iddianame hazırlanıyor. Şüpheliler ya topluca yargılanacak ya da ikametgâhlarının bulunduğu illerde ayrı ayrı hakim önüne çıkarılacak. Bu konu henüz karara bağlanmadı.

ANLAMLI SÖZLER

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İNSANLAR seninle konuşmayı bıraktığında, arkandan konuşmaya başlarlar. (Pablo NERUDA)