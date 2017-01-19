Gelen girmiş

Avrupa'ya özenip idam cezasını kaldırdık ya, ipini koparan kanlı eylem yapmak amacıyla ucunda nasıl olsa ölüm yok diyerek ülkemize geliyor.

39 kişiyi hunharca katleden Özbek asıllı DEAŞ militanı, cezasının idam olmayacağını bilerek bu katliamı yaptı. Yakalandı, ömür boyu hapis yatacak...

* * *

Polisle MİT'in ortak çalışması sonucu ele geçen teröristin saklandığı evde yakalananların uyrukları dikkat çekici. Biri Kırgız yani Türk soylu. Diğerleri kadın; biri Somali yurttaşı, diğer ikisinden biri Mısır, öteki Senegal uyruklu. Hepsinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu kesin...

Aynı hücrenin elemanları...

Herif iki yıla yakın zamandan beri Türkiye'de, varlığından haberimiz yok... Bu da gösteriyor ki teröristler ülkemizi yol geçen hanına çevirmiş...

* * *

Gelene ne amaçla geldiğini sormuyoruz.. Ülkemizde kalmasını sağlayacak kadar parası var mı araştırmıyoruz. Dahası, ikamet adresini -otel de olabilir- öğrenmiyoruz.

Oysa Avrupa ülkelerinde durum farklı. AB üyesi ülkelerden birine mensup değilseniz gittiğiniz ülkenin dış kapısında mutlaka sorgu sualden geçirilirsiniz. Mesela cebinizdeki parayı az bulurlarsa ülkeye girmenize izin vermezler...

Tipinizi mi beğenmediler, yüz geri edilirsiniz...

Girdiniz diyelim, hemen kayıt altına alınırsınız; polis, ikamet edeceğiniz adresi bilir, vizenizin süresini bilir, ülkeyi terkedeceğiniz tarihi bilir, hülasa sizi iyi bilir, takip eder...

Yasa dışı işler yapmak niyetinde olanlar çıkarsa polis hemen tepelerine biner.

Bizde bu tür uygulamalar neredeeee!

Üstelik sınırılarımız da kevgir gibi...

* * *

Esenyurt'ta yakalanan 39 kişinin katiliyle ona yardım ve yataklık yapan dört kişinin yakalandıkları adreste uzun süre hiç dikkat çekmeden yaşadıkları belirlendi. Üstelik on binlerce dolarları olduğu ortaya çıktı...Polis ve MİT işbirliğiyle adres bulundu ve baskın yapıldı. İstanbul'da kim bilir uykuda olan kaç terör hücresi var...

Ülkemize girişleri kontrol altına almış olsaydık, yakalanan

Kırgız uyruklu erkek ve üç kadın daha önce ele geçirilebilirdi. Böylece acımasız katil, kendisine yardım ve yataklık edecek kimse bulamazdı...

* * *

DEAŞ'ın arkasında yabancı istihbarat örgütleri olamaz mı?

Güvenlik uzmanı Mete Yarar bu ihtimali dillendirdi, Terör çetesine İsrail'in de, ABD'nin de yardım etmelerini yadırgamamak lâzımdedi... Vurulan teröristlerin İsrail'de tedavi altına alındıklarını açıkladı... DEAŞ ve PKK'nın kolu PYD ve YPG'ye silahın ABD'den verildiğini, tedavinin de İsrail tarafından yapıldığını

kaydetti...

Korkunç gerçek!

* * *

Sokaklara bakınız; Afrika ülkelerinden gelenlerin sayısı giderek artıyor. Afganistan gibi fakir ülkelerden gelenlerin sayısı da az değil. Suriye uyruklulara günün her saatinde ve İstanbul'un her yerinde rastlamak mümkün. Bu kalabalığın arasında kim bilir eyleme hazır kaç terörist bulunuyor...

* * *

Ülkemizi ancak bu tür sızmaları önleyecek yeni yasalarla koruma altına alabiliriz. Meclis'te vekiller birbirlerinin yakasına yapışmayı bıraksınlar da ülkeye girişi bir an önce düzenleyecek yasaları çıkarmaya yönelseler herhalde iyi olur!

---

Devlet Bey'in evet oyu

-------------------------------------------------

Başbakan sanki çocuk kandırıyor...

Gazetecilerin erken seçim konusundaki sorularını "Erken seçim için ne sebep var, bir sebep var mı" diyerek cevaplıyor.

Yıldırım'a göre 18 maddeden ibaret anayasa değişikliği ikinci turda da beklenen oyu alacak ve referanduma gidilecek. "O nedenle erken seçim lâfı, istikrarı bozucu bir söylem. İstikrarın üzerinde tereddüt oluşturmaya gerek yok" demesi de bundan.

* * *

Pekiyi, referandum sonrası?

Erken seçim işte o zaman...

Böylece Erdoğan'ın yeni maddelere göre Devlet Başkanlığı tescil edilecek ve sonraki dönemde ise görevini -Seçildiği takdirde-yeni sıfatıyla ve yetkileriyle sürdürmesi sağlanacak...

Erken seçimden sonraki dönemin sonuna kadar cumhurun, sonra da devletin başı!

Plan bu...

Ankara'da bir yandan da bu konuşuluyor...

* * *

Görün işte, Devlet Bey'in evet oyu nelere kadir olacak...

KISACA

------------------------------------

Terör örgütlerine meydan okuyup "Elinizden geleni ardınıza koymayın" diye seslenmek yurttaşların can ve mal güvenliğini dikkate almamak demektir. Teröriste kin kusmakla terörün üstesinden gelinemez. Bu çağrı azgın teröristi halkımızın üstüne salar.

* * *

Bahçeli ve adamları ülkücülere rağmen 18 maddelik anayasa değişikliğine evet derse, herhalde gelecek kuşaklar tarafından hayırla anılmayacaklar. Rejim değişikliğinin ülkeyi yüz yıl geriye götüreceğini söyleyenler çoğunlukta. Evet diyecekler bu tür değerlendirmelere bir kulak verse...

* * *

Bütçe 26 milyar lira açık verdi. Ülkenin borcu 450 milyar doları aştı, cari açık büyüdükçe büyüdü, işsizlik yüzde 12'ye dayandı, pahalılık tavan yaptı, ilaca bile zam geldi. Aç ve açıkta olan yurttaş sayısı arttı. Hâlâ, güçlü 10 ekonomiden biriyiz diyoruz, gülmez misiniz...

ANLAMLI SÖZLER

---------------------------------------------

BÜTÜN siyasetçiler aynıdır; tek farkları boylarıdır.

(Thedore ROOSEVELT)