“Gelin” furyası dizilere sıçradı

Ekranlarda doğrudan çöpçatanlık yapan, kurgu hikayelerle seyirciyi oyalayan izdivaç programlarının dışında, gelin olma sürecini, çeyiz hazırlamadan başlayarak, nişana, düğüne, hatta düğün fotoğraflarının çekilmesine kadar öyküleyen yapımlar da var.

Bu programlar ilgi görünce, diziler de “gelin” temalı olmaya başladı. Star TV’de yayınlanan Özcan Deniz ve Aslı Enver’in oynadığı “İstanbullu Gelin” henüz beklenen izleyici sayısına ulaşamadı. Show TV de, bu hamleye “Yeni Gelin” adlı bir diziyle karşılık veriyor. İki dizinin de ortak noktası eşler arasındaki kültür ve yetişme biçimi çatışması. Aşk, tüm bu engellerin üstesinden gelecek mi, göreceğiz. Ama, ekranlarda milyonlarca kişinin önünde birbirini hiç tanımayan iki kişi arasında, tapu sorgulaması ve SGK maaşı üzerinden

zorlama bir evlilik yaratma çabasından daha masum, bu diziler. Hiç olmazsa, oyuncuların, teknik ekibin ciddi bir emeği var.