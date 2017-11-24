Genç milli yüzücüler kumarhanede

Balkan Gençler Şampiyonası için Bulgaristan’a giden 17-18 yaşındaki yüzücülerimizin şampiyondan sonra kumarhanede alkolle poz vermeleri tepkilere neden oldu. Millilerin kafilesinde, federasyondan hiç bir yöneticinin olmaması da dikkat çekti.

Fanatik'in haberine göre Türkiye Yüzme Federasyonu;Balkan Gençler Şampiyonası için Bulgaristan’a 41 kişilik kafile yolladı. 12 antrenör, 29 sporcunun bulunduğu kafileye hiç bir yöneticinin eşlik etmemesi dikkat çekerken milli sporcuların kumarhanede çekilmiş fotoğrafları tepkilere neden oldu.

Genç sporcularımız; 7 altın, 7 gümüş ve 8 bronz kazandı. Toplamda 22 madalya aldık. Türk Yüzme Kadın Milli Takımımız Şampiyonluğa ulaştı. Türk Milli Takımı ise genel toplamda ülkeler sıralamasında 2. oldu.

Havuzda harika işler başaran milli sporcular, havuz dışında ise skandal görüntülere imza attı.

1999 doğumlu olan, yani yaşları 17 ile 18 arasında değişen ve başlarında Türkiye Yüzme Federasyonu’ndan tek bir tane bile yönetici bulunmayan Milli sporcularımız; Sofya’da bir ‘casino’da görüntülendi. Önlerinde kumar makineleri, ellerinde ise alkollü içecekler ile hatıra fotoğrafı çektiren genç milliler; üstelik bu görüntüleri sosyal medyada da paylaştı. Kazandıkları madalyalar ile göğsümüzü kabartan küçüklerimiz; yönetimsel boşluk yüzünden yaşanan bu olay nedeniyle ise tepkilere neden oldu.