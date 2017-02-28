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Genç Türk fotoğrafçı BM'de sergiye hazırlanıyor

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Genç Türk fotoğrafçı BM'de sergiye hazırlanıyor
ABD'de okuduğu okul adına katıldığı sergide eserleriyle takdir toplayan Türk fotoğraf sanatçısı İbrahim Boran Birleşmiş Milletler'de sergi açmayı hedefliyor.

Öğretmeni Joanna Rodriguez'in kendisine verdiği vizyon ile fotoğraf sanatına bakış açısının değiştiğini belirten İbrahim Boran New Jersey eyaletindeki sergide eserlerinin büyük ilgi görmesinin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.

Halen Amerika'da Harvard Hukuk Fakültesi'nde eğitim görmek için hazırlandığını kaydeden İbrahim Boran, buarada boş zamanların da New York ve New Jersey eyaletlerinde yüzlerce kare, gece ve gündüz zaman dilimlerinde fotoğraf çalışmaları yürüttüğünü de sözlerine ekliyor.

New York Times Gazetesi fotoğraf servisinde çalışmanın da hedefleri arasında bulunduğunu belirten İbrahim Boran, "Asıl hedefim en kısa zamanda New York'ta Birleşmiş Milletler'de kapsamlı bir sergi açmak. Bu konuda girişimde bulundum. Talebim kabul gördüğü takdirde bir Türk sanatçısı olarak ülkesinden bu kadar uzaklarda eserlerini sergilemek benim için büyük bir gurur vesilesi olacak. Bir kare resim, bin mesaj vermeli. Olayları, hayatı, dünü, bugünü, geleceği anlatmalı" diye konuştu.

İbrahim Boran'ın bazı fotoğrafları bu adresten görülebilir:

ibrahimboran1.wixsite.com/ibproductions

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