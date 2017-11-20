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Gençlerbirliği teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getirdi

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Gençlerbirliği teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getirdi
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat'ı göreve getirdi. Özat ile her konuda anlaşmaya varıldığı kaydedilirken, kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Süper Lig’in 3. haftası sonunda yollarını ayırdığı teknik direktör Ümit Özat’ı yeniden göreve getirdi.

Ligin 3. haftasında Özat ile yollarını ayıran Ankara ekibi, Mesut Bakkal ile anlaşmıştı ancak geçtiğimiz hafta alınan Kayserispor yenilgisi sonrası tecrübeli teknik adamın görevine son verilmişti.

2017-18 sezonuna Ümit Özat yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, ilk hafta maçında Karabükspor ile 1-1 berabere kalmış, 2. haftada Konyaspor’a deplasmanda 3-0 yenilmiş ve 3. haftada ise Fenerbahçe’ye sahasında 2-1 mağlup olmuştu.

İlk 3 haftada galibiyet alamayan Özat’ın yerine Mesut Bakkal göreve getirilmişti. Bakkal yönetiminde 9 lig maçına çıkan Ankara ekibi, 2 galibiyet, 6 yenilgi ve 1 beraberlik alarak ligin son sırasına demir atmıştı.

Gençlerbirliği ligde geride kalan 12 haftada 8 puanla son sırada yer alıyor.

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