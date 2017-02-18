Gençlerbirliği'nde yeni başkanı belli oldu!

İlhan Cavcav'ın vefatı ile olağanüstü kongre yapılan Gençlerbirliği Kulübünde Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, 708 oyla başkanlığa seçildi

Gençlerbirliği yeni başkanını seçti. Faaliyet ve yönetim kurulu raporlarının ibrasının ardından İlhan Cavcav’ın oğlu Murat Cavcav konuşması esnasında duygulandı. Murat Cavcav, geçen ay hem camia, hem aile olarak acı dolu günler yaşadıklarını belirterek, “22 Ocak’ta babamı kaybettim. Kırk yıllık başkanımızı Türk futbol duayeni İlhan Cavcav’ı kaybettik. Bugün burada gördüğüm bir çok sima bizimleydi. Kötü günümüzde bizi yalnız bırakmadınız acımızı paylaştınız, ailem adına hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlerbirliği’nin Türkiye’nin en başarılı kulüplerinden biri olduğunu ve 1989 yılından beri Süper Lig’de mücadele ettiğine vurgu yapan Murat Cavcav, “28 yıldır Süper Ligde aralıksız mücadele eden beş takımdan biriyiz. Ankara’yı bunca yıldır futbolda en üst düzeyde temsil ettik. Gençlerbirliği bugünlere kolay gelmedi. Eğer Gençlerbirliği bugün buradaysa hakkını verelim İlhan Cavcav sayesindedir. İlhan Cavcav Gençlerbirliği’ni nereden aldı, nereye getirdi Şahitleri sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

İlhan Cavcav’ın kırmızı-siyahlı kulüpte başkanlığa başladığında kendisinin 15 yaşında olduğunu dile getiren Murat Cavcav, şöyle devam etti, “O günleri çok net hatırlıyorum. Maçtan önce kampa girecek yer yok. Bahçelievler’de bir evimiz vardı. Oturduğumuz evi maçtan önce dinlensinler diye futbolculara tahsis etti. Takımın antreman yapacağı sabit yer bile yoktu. Ankara’da oradan oraya dolaşırdı. İlhan Cavcav kapı kapı gezdi. Dönemin cumhurbaşkanına, bakanlarına, belediye başkanlarına gitti. Gecesini gündüzüne kattı ve kulüp iki küçük odadan çıkıp bugünkü tesislerine kavuştu.”

‘1980’LERDE HERKESE BORÇ VARDI’

Başkent ekibinin 1980’lerde herkese borcu olduğunu ancak bugün ne şahıslara ne de kurumlara tek kuruş borcununun bulunmadığını ifade eden Cavcav, “Hatta kasada mevcudumuz var neden Çünkü biz gençleri kazanıyoruz çünkü biz yetenekleri keşfediyoruz onlar da kazanıyor biz de kazanıyoruz. Bu tıkır tıkır işleyen bir sistem başkanımızın kurduğu bir sistem. İlhan Cavcav’ın sistemi sayesinde bugün, Gençlerbirliği kimseye muhtaç değildir” diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı ekibin alt yapısının futbolcu fabrikası olmaya devam edeceğini kaydeden Murat Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı, “Geleceğimizin tek garantisi var, o da altyapımızdır. Biz gençleri kazanacağız. Biz onlara katkı sunacağız onlar da bize. Futbolcu yetiştireceğiz, yetenek keşfedeceğiz. İlhan Cavcav’dan bunu öğrendik, aynen devam edeceğiz. İlhan Cavcav, Gençlerbirliği’ne kendini adadı, hayatını verdi, tam 40 yıl, 5 gün tatil yapmadı. 80 yaşındaydı, kalp ameliyatı oldu, 2 ay sonra tribündeydi. Daha bu sezon, eksi 10 derecede, Ankara ayazında maç izledi. O müthiş bir tecrübeydi. Ben onun tecrübesine hemen sahip olamam bu kolay değil ama onun ilkelerine sahibim. Gençlerbirliği’nde büyüdüm. 35 yıldır kulüp üyesiyim. 16 yıldır Gençlerbirliği yöneticisiyim. Gençlerbirliği’ne ait her sahaya, her masaya, her kuruşa gözüm gibi bakacağım. Hedefimiz her sezon ilk 5 takımın arasına girmek, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmektir. Bu çınar hepimizin, bu gençler, hepimizin gençleridir bense gençlerin, Gençlerbirliği’nin muradı olmak istiyorum. Gençlerbirliği’nin muradı ise başarılı olmak, gençlere faydalı olmak ama elbette birgün şampiyon olmaktır.”

Murat Cavcav’ın konuşmasının ardından seçime geçildi.Genel kurula bin 550 delegenin 874’ü katıldı. Murat Cavcav, 709 delegenin oyunu alarak 37 yıl başkanlık yapan babası İlhan Cavcav’dan sonra kırmızı-siyahlı kulübün başkanı oldu. Murat Cavcav başkanlığındaki yönetim kurulunda Murat Yıldız, Murat İşcan, Arda Çakmak, Arif Ölmez, Merdan Hürmeydan, Hıfzı Kuruşa, Kerem Doğan, Sinan Gürsoy, Şahin Kartal, Osman Kaçar, Sertaç Muratal, Mehmet Gür, Aykut Akalın, Hakan Kaynar, Cem Şükrü Kaya, İsmail Özkan, Kemal Yurttakalan ve Bülent Üstündağ yer aldı.