Gençlik yoksa başarı da yok

Söz konusu araştırmayı 2014'te yapmıştım: Meclis'teki üç partiden AKP'nin milletvekillerinin yaş ortalaması 51'di... Bu rakam CHP'de 55.5, MHP'de ise 57'ydi... Partilerin yönetimlerine, yani Başkanlık Divanı'na baktığımızda da durum çok farklı değildi... Yöneticilerin AKP'de yaş ortalaması yine 51'i gösterirken MHP ve CHP'yi yönetenlerin yaş ortalaması 57.5'ti...

Ayrıntılar da ilginçti: AKP'nin 32 ve 37 yaşlarında iki Genel Başkan Yardımcısı vardı... Dört Genel Başkan Yardımcısı 40'lı yaşlardaydı... CHP'nin yeni seçilen yönetiminde ise 50 yaşın altında sadece iki kişi vardı... MHP'ye gelince, 50 yaşın altında divan üyesi, yani yönetici sayısı sıfırdı!..

AKP'nin Meclis grubunda 80'li yıllarda doğmuş üç milletvekili vardı ve içlerinden birisi 1984 doğumluydu... Aynı şekilde CHP sıralarında da biri 1983, diğerleri 1981 doğumlu üç milletvekili oturuyordu... Bu yaş grubuna ait MHP'deki milletvekili sayısı ise sıfırdı!..

70'li yıllarda doğan milletvekillerinin dağılımına da bir göz atmıştık... Tam altmış sekiz milletvekili vardı iktidar partisinden... Neredeyse her dört AKP milletvekilinin birisi 1970'lerde doğmuştu... Bu yaş kuşağına ait CHP'li milletvekili sayısı dokuzdu... Peki kadrosunda 1980'li milletvekili bulunmayan MHP'de 1970'li milletvekili var mı? Sonuç değişmemişti ve yine sıfırdı!..

AKP'deki en genç milletvekili 30, CHP'de 31, MHP'de ise 45 yaşındaydı!..

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2014'te, son belediye seçimlerinde ortaya çıkan yaş ortalamasına bakalım: Seçilen il belediye başkanlarının yaş ortalaması AKP'de 50.8, MHP'de 55.2, CHP'de ise 55.7...

Bu üç parti içinde AKP'nin en genç belediye başkanı 37 yaşında Tokat'ta makama gelirken, CHP 41 yaşındaki adayıyla Burdur'u kazanıyordu... MHP'nin ise kazanan en genç adayı Adana'yı kazanmıştı ve yaşı 49'du... Bugün bütün bu ortalamalara üç yıl daha eklemek gerekiyor...

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Siyasette gençleştirmenin önemini en iyi bilenlerden birisi şüphe yok ki Tayyip Erdoğan... Partisinin son kurultayında çıkan tabloyu bakın nasıl özetliyor: "MKYK'mıza bakınız. Henüz 20'li yaşların başındaki iki kızımız yer aldı. Bunun yanında 40 ve altı yaş grubundan 16 arkadaşımız bulunuyor. Yaş ortalaması 47 civarında. MKYK'mıza karşın, meclis grubumuzun yaş ortalaması 52. Bu manzara AK Parti'nin niçin her seçimden galip çıkabildiğini gayet güzel ifade ediyor. Her seçimde, fırsatta, bu yenilenmeyi sürdürerek inşallah milletimize hizmet yolunda daha çok çalışacağız..."

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Sovyetler Birliği dağılmadan önce Politbüro'nun yaş ortalaması 70'in üzerindeydi... O yüzden Sovyetler Birliği'nin dağılmasını önlemek için ne reformları gerçekleştirebildiler, ne de bu reformları yapabileceklerine dair halkı ikna edebildiler... Sovyetler yıkılıp gittiğinde sadece bir rejim değil, o rejimin yöneticileri de enkazın altında fosil olarak kaldılar...

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Yeni parti gündeminde bu konunun yer alması gerekiyor... Tecrübeyle gençliği başarıyla harmanlamak şart... Biyolojik gerçek, siyasî gerçeği doğrudan etkiliyor... Gençler ve kadınlar konusundaki büyük boşluk karşılıksız kalmıyor...

Muhalefet partileri akan zamana karşı 'gençleştirme' yoluyla direnmeyi denememiş, tam tersine o akan zamana paralel biçimde yaşlanmış ve yaşlanmaya devam ediyorlar...

Propaganda amacıyla da olsa kendisine 2023 ve 2071 gibi hedefler koyan en büyük siyasî rakiple bu şartlarda nasıl rekabet edilecekti? Bir tarafta kendisini sürekli yenileyen, halkın karşısına yeni yüzler çıkaran, dinamik bir görüntü veren parti, diğer tarafta aradaki yaş farkı açılan, dinamizmini yitirmiş eski yüzlerden oluşan, üst kadrolarında gençliğe yer vermeyen ve 'hücre yenilemesi'ni sağlayamamış görüntüsüyle politbüroları andıran hantal yapılar söz konusuydu!..

Bu gerçek karşısında, illerde, kendini iyi yetiştirmiş ve başarıya aç genç partililer nasıl yol bulup siyasî hareketlerine enerji katacaklardı? Önlerindeki tıkaçları açma ihtimali görmeyen 'yeni yüzler'in dinamizmi parti için avantaja nasıl dönüşecekti?

İşe sıfırdan başlayacağı için bu tecrübe yeni parti adına avantaj, hem de büyük avantaj...