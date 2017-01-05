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Genel Merkez'den Atila Kaya açıklaması

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Genel Merkez'den Atila Kaya açıklaması
MHP, Bahçeli'nin 'başkanlık anayasasına' referandumda da 'evet' diyeceğim açıklamasından sonra, başkanlığa 'hayır' diyerek istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya'nın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

MHP'den yapılan açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atila KAYA, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. İstifası Genel Merkezimizce kabul edilmiştir” denildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, Devlet Bahçeli’nin “Başkanlık Anayasası”na evet diyeceğini açıklamasının ardından MHP’deki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.


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