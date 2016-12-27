Genel Merkez'den 'Başkanlık' tehdidi

MHP'nin Başkanlık sistemini içeren yeni anayasa değişikliği konusundaki tavrının savunucularından Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda MHP'nin Türkiye'nin bölünmesinin önüne geçmek için Başkanlık sistemine destek verdiğini öne süren Durmaz bu kez de 2 Nisan 2017 tarihinde Ya referandum ya da erken seçim yapılacağını duyurarak partisinin yeni anayasa konusundaki kararlı tavrına vurgu yaptı.

Sadir Durmaz büyük tartışma yaratan mesajında "2 Nisan 2017 pazar ülkemiz için tarihi bir gün olmaya aday! Ya REFERANDUM, Ya SEÇİM. Hazırlıklı olmak lazım...." ifadelerini kullandı.

Durmaz'ın mesajı parti çinde sayılarının günden güne arttığı bilinen 'Hayır'cı vekillere mesaj olarak da algılandı. Daha önce de bazı AKP'li yetkililer yeterli vekil sayına ulaşabilmek ve Başkanlık karşıtı vekillerin tasfiye edilmesi için gerekirse baskın seçime gidilebileceği mesajını vermişti.

