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Genelkurmay Başkanı Akar'dan El Bab açıklaması

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Genelkurmay Başkanı Akar'dan El Bab açıklaması
Genelkurmay Başkanı Akar, El Bab operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Akar, harekatta hedeflenen planlara ulaşıldığını söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bugün beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent BOSTANOĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL'la birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

TSK'dan yapılan açıklamada "Bu kapsamda; Orgeneral AKAR, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde Bab bölgesinin kontrol altına alınması nedeniyle, bölgede bulunan Harekât Merkezine giderek, harekâta katılan tüm personele operasyonlar süresince göstermiş oldukları üstün cesaret, kahramanlık, gayret ve özveriden ötürü takdirlerini ifade etmiştir.Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasını müteakip harekata iştirak eden birlik komutanlarına bir konuşma yapan Org. AKAR; harekâtta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileklerinde bulunmuştur" denildi.

HEDEFLERE ULAŞILDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği Kilis'teki harekat merkezini ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Bab'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte harekatın başında planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Müteakip süreçte hayatın normalleştirilmesi ve yerel halkın güven içerisinde evlerine dönüşleri için her türlü destek sağlanacaktır." dedi. 

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