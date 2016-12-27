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Genelkurmay Başkanı Akar'ın acı günü

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Genelkurmay Başkanı Akar'ın acı günü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 82 yaşında vefat eden dayısı H. Rıza Maraşlıoğlu Kayseri’de toprağa verildi. Törene Orgeneral Akar da katıldı.

Yaşlılığa bağlı hastalıkları bulunan ve dün gece saatlerinde yaşamını yitiren H. Rıza Maraşlıoğlu için Kayseri 
Camiikebir’de ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Maraşlıoğlu’nun yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven kıldırdı. Namaz öncesinde dayısının tabutu başında taziyeleri kabul eden Orgeneral Akar, namazdan sonra da tabuta omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Maraşlıoğlu, asri mezarlıkta (şehir mezarlığı) toprağa verildi.

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