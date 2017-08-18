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Genelkurmay Başkanı'nın madalyaları bit pazarından çıktı

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Genelkurmay Başkanı'nın madalyaları bit pazarından çıktı
Kıbrıs Barış Harekatını yürüten Türkiye'nin 16. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a ait madalyalar Ankara'da bir bit pazarından çıktı.

Kıbrıs Barış Harekatını yürüten  Türkiye'nin 16. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a ait madalya,  madalyon, plaket ve rozetler Ankara'daki bit pazarında çıktı.

"Kıbrıs Kahramanı" olarak tarihe geçen eski genelkurmay başkanlarından  Sancar'a ait bazı özel eşyalar, İskitler'de haftada bir kez kurulan bit pazarında  fark edildi.

Sancar'a 1978'de NATO tarafından verilen plaket ile Güney Kore Savunma  Bakanı Yu Jae Hung ve Japonya Meşru Müdafaa Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Hiroichi Samejima tarafından takdim edilen madalyonların da aralarında yer aldığı  30 parça eşyayı, koleksiyoner Necati Doğan satın aldı.

Yaklaşık 40-45 yıllık mazisi bulunan eşyalar içinde Sancar'ın  Osmanlıca yazdığı not defteri, üniformasında yer alan şerit rozetler ve bröveler  ile Sancar'a Çukurova Üniversitesi tarafından takdim edilen "Onur Belgesi" de  bulunuyor.

Yakın tarihe ait belge niteliğine sahip eşyaların uygun olmayan  koşullarda tutulmaları sebebiyle bakımsızlıkları da dikkati çekiyor.

"BAŞKA EŞYALAR ÇIKARSA ŞAŞIRMAMAK GEREKİR"

Sancar'a ait eşyaları bit pazarından satın alan koleksiyoner Doğan, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Sancar'ın özel eşyalarının çöpe atıldığını ya da  eskicilere satıldığını ve bir şekilde bit pazarına kadar düştüğünü söyledi.

Bir satıcının, Sancar'a ait olduğunu fark ederek eşyaları bit  pazarından topladığını anlatan Doğan, o kişiden de bunları kendisinin satın  aldığını kaydetti.

Elinde Sancar'a ait madalya, madalyon, plaket ve rozetlerin de olduğu  30 parça eşyanın bulunduğunu dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Öğrendiğim kadarıyla Sancar'a ait eşyalar hala bit pazarlarında  satılıyor. Bunların bir kısmının Sancar'a ait olduğu ise hala bilinmiyor. Mesela,  bir koleksiyoner arkadaşım geçen hafta Sancar'a ait fotoğraf albümünü pazarda  görmüş. Sancar'a ait başka eşyalar bit pazarında çıkarsa şaşırmamak gerekir.  Kıbrıs Barış Harekatının ardından dönemin hükümeti tarafından mareşal unvanına  layık görülen ama bu unvanı kabul etmeyen Sancar gibi bir kahramanın eşyalarının  bit pazarına düşmesi üzüntü verici. Böyle bir tablonun oluşmasında ülkemizde  müzeciliğin yeterince gelişmemesinin de etkisi var. Özellikle askeri müze sayısı  oldukça yetersiz. Müze sayımız çoğaldıkça insanımızda tarih ve müzecilik bilinci  oluşacak ve tarihi değeri olan birçok eşya muhafaza edilecektir."

SEMİH SANCAR KİMDİR?

Erzurum'da 1911'de dünyaya gelen Sancar, 1932'de Kara Harp Okulundan,  1934'te Topçu Okulundan mezun oldu. Sancar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı  çeşitli birliklerde 1939 yılına kadar batarya takım komutanlığı yaptı. Harp  Akademisini 1942'de kurmay subay olarak bitiren Sancar, Türk Silahlı Kuvvetleri  bünyesinde çeşitli kademelerde görev yaptı. Korgeneral rütbesi ile Kara  Kuvvetleri Eğitim Kolordusu ve 9'uncu Kolordu Komutanlığı görevlerinin ardından  1969'da orgeneralliğe terfi eden Sancar, Jandarma Genel Komutanlığı, 2'nci Ordu  Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü.

Sancar, 6 Mart 1973'te Türkiye'nin 16. Genelkurmay Başkanı oldu.  Sancar, görev süresinde, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta  başlattığı ve 14 Ağustos'ta Türk birliklerinin başkent Lefkoşa'ya girmesiyle  sonuçlanan Kıbrıs Barış Harekatını yönetti.

Genelkurmay Başkanı olarak 7 Mart 1978'de emekliye ayrılan Sancar, 8  Aralık 1984'te vefat etti.

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