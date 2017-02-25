Genelkurmay'dan 7 eleştiriye 7 yanıt!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler ve bazı iddiaların TSK'da rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler ve bazı iddiaların TSK'da rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberine göre TSK, “Ayarı kaçmış eleştiriler ile gerçek dışı bilgilere dayalı bazı haberlerle” ordunun başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyor.

TSK’yı yıprattığı düşünülen 7 konu ve buna Karargâh’ın bakışı özetle şöyle:

1-) SİLAHLI KUVVETLER'DE BAŞÖRTÜSÜ KARARI

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı düzenlemeyle kadın subay ve astsubayların başörtüsü takmalarına ilişkin yasağı kaldırdı. Bu düzenlemenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Edinilen bilgiye göre, bu karar alınırken Karargâh’ın görüşü alınmadı. Askeri kaynaklar da “Yapılan düzenlemede Genelkurmay Başkanlığı’nın dahli olmadığını” teyit etti.



2-) AKİT’E BAŞSAĞLIĞI TELEFONU AÇILMASI

Orgeneral Hulusi Akar’ın, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Hasan Karakaya’nın vefatının ardından Genelkurmay Başkanlığı adına taziye telefonu açtırması, Karakaya için “Haksızlığa karşı en zor zamanda konuşmasını bilmiş ve dik duruşundan asla taviz vermemiştir” ifadesinin kullanıldığı iddiası tepkiyle karşılanmıştı. Akit gazetesi ise söz konusu ifadeyi ‘sehven’ tırnak içinde yazdığını açıklamıştı. Karargâh, bu konunun da haksız yere gündeme getirildiğini düşünüyor. Bu eleştirilere, “Genelkurmay en son Tarık Akan ve Mehmet Türker dahil toplumda kabul görmüş birçok ünlü simanın vefatında başsağlığı mesajlarını aile yakınlarına iletmiş ve üzüntülerini paylaşmıştır” yanıtı veriliyor.

3-) CUMHURBAŞKANI İLE YAPILAN ZİYARETLER

Orgeneral Akar’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la katıldığı yurtdışı ziyaretlere ve buna ilişkin basına yansıyan görüntülere yönelik eleştiriler de bir başka rahatsızlık konusu. Genelkurmay, bu eleştirileri de ‘maksatlı’ buluyor. Orgeneral Akar son 6 ay içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sadece iki yurtdışı gezisine katıldı: 16-17 Kasım 2016 tarihlerinde Pakistan’a, 13-15 Şubat 2017 tarihlerinde ise Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a gitti. Askeri kaynaklar, “Bu konu gerçek mecrasından uzaklaştırılıp, sadece Yenikapı mitingiyle yan yana getirilip eleştirilmekte. Genelkurmay Başkanı’nın devletin çıkarları için gerektiğinde Cumhurbaşkanı’yla resmi temaslarda bulunmaları son derece doğal ve gerekli” yorumunu yaptılar.



4-) ‘ABD’Lİ GENERALİN AYAĞINA GİTTİ’

Orgeneral Akar’a, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’la İncirlik’te yaptığı görüşme sonrası, “Amerikalı generalin ayağına gitti” eleştirisi yapıldı. Bu eleştirilere de iki komutanın son dönemde yaptığı görüşmelerin yerleri anımsatılarak yanıt veriliyor. Buna göre iki genelkurmay başkanı son 6 ay içinde Türkiye’de 5 defa görüştü. Bunlardan 3’ü Ankara’da, 2’si İncirlik’teydi. Üstelik görüşmelerin yerlerini Orgeneral Akar belirledi. 16 Ekim 2016 tarihinde Washington’daki görüşme ise Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği’nde yapıldı.

5-) ‘ÇUVALCI KOMUTAN’IN MADALYA TAKMASI

Orgeneral Akar’ın 2015 yılında ABD’den Pentagon’un Liyakat Lejyonu Madalyası’nı, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raymond Odierno’nun vermesi yoğun eleştiri aldı. Çünkü 4 Temmuz 2003 tarihinde Süleymaniye’de Türk askerinin başına çuval geçiren birliğin komutanı General Odierno’ydu. Karargâh’ın bu konudaki yanıtı ise aynı madalyanın başka komutanlar tarafından da alınmış olması.



6-) KARDAK'A GEZİ KARARLILIK MESAJI

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarının 29 Ocak’ta Ege Denizi’ndeki Kardak kayalıklarına gitmeleri de eleştirilmişti. CHP yönetimi bunu, “Turistik ziyaret” olarak niteledi. Askeri kaynaklar, “Bu ziyaret bazı art niyetli çevrelerce olumsuz şekilde yorumlandı, Orgeneral Akar üzerinden TSK yıpratılmaya çalışıldı. Önemli bir kararlılık mesajı veren olayın Yunanistan’ın ekmeğine yağ sürecek şekilde iç politika malzemesi yapılması düşündürücü” yorumu yapıldı.

7-) DARBECİ DİŞLİ İLE ORTAK VİLLA İDDİASI

Genelkurmay Karargâhı’nı rahatsız eden “Orgeneral Akar’ın 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Mehmet Dişli ile ortak villa arsası satın aldıkları” iddiasını, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal gündeme taşımıştı. Genelkurmay Başkanlığı bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Buna rağmen tartışmanın sürmesinden Karargâh rahatsızlık duyuyor.

SİYASETE ÇEKİLİYORLAR

Bazı iddialarla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yıpratıldığını belirten askeri kaynaklar, Türkiye’nin tarihte benzeri olmayan tehlikeli bir darboğazdan geçtiğini, 15 Temmuz darbe girişiminin etkilerinin kısa sürede atlatıldığını ifade ediyorlar. “Neden bazı kesimlerin hedefinde sürekli Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanı var?” sorusuna Karargâh kaynakları şu yanıtı veriyor: “Derinden üzülüyoruz. TSK’yı, siyaset içine çekmeye çalışıyorlar. Tek bir ordumuz var. Zor bir dönemde gerçek olmayan söylem ve iddialarla bu güzide kurumumuzun yıpratılması kimseye fayda getirmez.”