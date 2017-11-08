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Genelkurmaydan Anıtkabir’e yayın yasağı

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Genelkurmaydan Anıtkabir’e yayın yasağı
Genelkurmay İletişim Başkanlığı, bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir’den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıldönümü olan her 10 Kasım'da bazı televizyon kanalları, ana haberleri Anıtkabir'den sunuyordu. Canlı yayında vatandaşlarla röportajlara da yer veriliyordu. Ancak bu yıl da 10 Kasım'da canlı yayın için hazırlık yapan kanallar  şaşkına döndü.

Genelkurmay İletişim Başkanlığı, bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir'den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Yayın izni için başvuran ancak olumsuz cevap alan bir televizyonun yetkilisi Sözcü'den Saygı Öztürk'e şunları söyledi: “En az 10 yıldır, haberleri Anıtkabir'den sunuyorduk. Yayın sırasında vatandaşlarımızla röportaj yapıyor, bunu da canlı olarak yayınlıyorduk. Ancak bu yıl haberlerin Anıtkabir'den sunulmasına, röportajlar yapılmasına izin verilmedi. Gerekçesini sorduğumuzda ‘Komutanlarımız böyle uygun buldu' demekle yetinildi. Açıkcası şahsım ve kanalımız adına böyle bir yasaktan dolayı büyük üzüntü duydum.”

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