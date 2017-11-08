Genelkurmaydan Anıtkabir’e yayın yasağı açıklaması

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada 10 Kasım'da yayın yasağı olacağı tartışmalarına yeni açıklama geldi. Açıklamada 'yanlış anlaşılma oldu' denildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, yapılan açıklamada 10 Kasım'da Anıtkabir'de yayın yasağı uygulanacağına ilişkin yapılan açıklamanın yanlış anlaşıldığına dair yeni bir duyuru yapıldı.

“YANLIŞ ANLAŞILMA VAR”

TSK’dan konuyla ilgili yapılan yeni açıklamada düzenlemenin yanlış anlaşıldığı belirtildi. TSK’dan yapılan açıklamada yayın için başvuran televizyon kanallarına gereken iznin verileceği bildirildi.

İşte TSK’dan konuyla ilgili yapılan o açıklama;

“08 Kasım 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında “Bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir'den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceği” şeklinde bir haber yayımlanmıştır. Söz konusu haberlerin tamamen yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Her yıl 10 Kasım tarihinde düzenlenen ulu önderimiz Atatürk'ü anma törenleri kapsamında yayın kuruluşlarının taleplerine istinaden Anıtkabir'den çekim yapma izni verilmektedir. Bu yıl da talepte bulunan televizyon kanallarına Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak düzenlemeye istinaden yayın yapma izni verilmiştir. Resmi tören sonrasında ve akşam saatlerinde yapılması talep edilen çekim/haberler ise halen değerlendirme aşamasındadır.”