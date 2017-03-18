Genelkurmay’dan, Atatürk’süz 18 Mart

Genelkurmay Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırlanan afişleri yayınladı. Geçen yıllara göre bu yıl Atatürk'ün olmaması dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayınladığı afişlerde, Çanakkale Zaferi'nin simge isimlerinden olan ve sırtında taşıdığı 275 kiloluk mermiyle düşman zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı ve siperdeki askerler vurgusu vardı.

AFİŞLERDE ATATÜRK YER ALMADI

Geçen yıllara göre bu yıl Atatürk'ün olmaması dikkat çeken 18 Mart afişlerinde Seyit Onbaşı afişinde, “Sırtında milletin onuru; zaman, mekan ve sözlerin tükendiği yerde” ifadelerine yer verildi. Bir diğer afişte ise geçmişten günümüze kahraman Türk askerinin gözünü kırpmadan vatan toprakları için canını vermeye daima hazır olduğunun vurgusu yapılarak, “Dün, bugün ve daima vatan için görevde” denildi. Üçüncü afişte “Vatanın her karış toprağında sen varsın” denilerek şehit düşen, gazi olan ve hâlâ görevde olan Türk askerlerinin vatan toprakları için nöbette olduğuna dikkat çekildi.