Gerçek vergi  rekortmeni vatandaştır

Maaşlarının üçte biri vergiye gider.

Vergilendirilmiş kazançları ile evlerinde kullandıkları elektriğe, suya, hatta bulaşık sularına, küçük ve büyük abdestlerinin atık suyuna dahi vergi öderler.

Her alışverişte KDV'yi tıkır tıkır peşin öderler.

Araç alırken KDV, ÖTV ve hatta ÖTV'nin de KDV'sini öderler.

Araçları suyla çalışmaz ya, aldıkları benzine, mazota dünyanın en yüksek vergisini öderler.

TV, beyaz eşya, halı, mobilya gibi ev eşyalarını alırken de KDV öderler.

Telefon alırken vergi ödersiniz, konuşmalarınızın her kelimesine vergi ödersiniz.

Yurt dışına çıkarken vergi ödersiniz.

Otobüse, taksiye, dolmuşa, uçağa, trene biner vergi ödersiniz.

Ev alırken de vergi, evlerinin tapularını alırken de vergi ödersiniz.

Eviniz var ya her yıl vergisini çatır çatır ödersiniz.

Hastanelere yaptıkları ödemeler de vergilidir.

Odun, kömür alırlar vergi öderler.

Doğal gaz kullanır, evlerine tüp gaz alırlar vergi öderler.

İçtikleri suya, yedikleri yemeğe, yaptıkları pazar alışverişlerine de vergi öderler.

Çöp bu adı üzerinde de maalesef çöpünüze de vergi ödersiniz.

Çocuklarını okula gönderirken servislere vergi öderler.

Aldıkları okul kitaplarına, defterlerine de vergi öderler.

Özel okullara kayıt yaptıranlar vergi öderler.

Devlet okullarına kayıt yaptıranlar da çeşitli adlar altında vergi öderler.

Emekli olur üç kuruş maaş alılar ama yukarıda saydığımız her vergiyi onlar da öderler.

Ekmek, halkımızın en önemli besin kaynağıdır ki yüzde 1 KDV onda da vardır.

Hele hele uzmanların kepek, çavdar gibi insan sağlığı için önerdikleri ekmeklerden alırsanız KDV'yi de yüzde 8 ödersiniz.

Bankalara para yatırır vergi ödersiniz, kredi alır vergi ödersiniz, sözleşme imzalar vergi ödersiniz.

Yaz ki yaz... Vergi bu ömür biter, vergi bitmez.

Çünkü vatandaşlar öldüklerinde kefen bezine de mezar yerine de vergi öderler.

Vergi rekortmenleri listesi açıklanınca kendime sordum sizlere de soruyorum:

Kimdir gerçek vergi rekortmenleri?

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı mı?

Komedyen Cem Yılmaz mı?

Sanayici Rahmi Koç ve ailesi mi?

Cumhurbaşkanlığı Sarayının müteahhidi Erman Ilıcalı mı?

Halka doğal gaz satan değil doğal kazık satan BOTAŞ mı?

Yüzde 40 kâr eden bankalar mı?

Telefon şirketleri mi?

Otomobil şirketleri mi?

Elektrik şirketleri mi?

Devlet ya da özel şirketler mi?

Hayır, hayır, hayır...

Gerçek vergi rekortmenleri benin vatandaşlarımdır.